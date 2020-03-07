疫情停課星爸教仔　黎諾懿樂做金魚佬

新冠肺炎肆虐，學校停課，很多小朋友「焗」留家中，作為家長的星爸黎諾懿、區永權（Albert）、莫家淦要諗辦法幫小朋友打發時間。黎諾懿每日要為留在家中的囝囝黎峰睿安排節目，會帶他到戶外吸收新鮮空氣，及活動一番：「帶阿仔出街會做足準備，戴口罩、潔手液不離身，我哋多數會去沙灘，畀佢玩吓沙，跑吓、運動吓。」停課不停學，他指囝囝每日都有不同節目，還特別買寫字架，教囝囝寫字畫畫：「喺屋企會同佢傾吓偈，教佢讀書寫字，之後聽吓音樂同跳舞，郁動多啲。」他還去金魚街買蟹仔、魚仔等海洋生物，作實物活動教學：「等佢認識吓、接觸吓啲海洋生物，咩叫寄居蟹，要愛惜佢哋，就算唔外出，都可以學習了解。」

區永權活學活用

至於區永權（Albert）在小朋友停課期間，撞正菲傭回鄉後被禁止離境回港，他要暫任「姐姐」角色，打理屋企，及照顧大仔區靖嵐和細仔區靖崋。他指兩子自動自覺做功課，更幫忙分擔家務，防疫期間Albert定期將水倒入U型渠位，兒子見狀即時學習，成為父子間的另類親子活動：「我哋每日都會倒半公升水，落U型去水位清洗吓，起初係大人動手，小朋友見到好奇問點解，解釋完索性叫佢哋幫手，做完就讚吓，佢哋後尾睇到電視講倒水入U型去水位，就好有共鳴同好有成功感。」

莫家淦父子放風

育有兩子的莫家淦，因工作量減少，多了時間陪伴小朋友，他準備了多項活動包括桌上遊 戲、跳舞學英文等「應付」大仔莫朗翹，父子倆偶爾出外「放風」：「帶佢去錦田俱樂部，踢波、放風箏、掘番薯，趁人少空曠，除低口罩呼吸吓新鮮空氣。」