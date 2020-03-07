翻版袁偉豪！胡曦文男友曝光　煙韌拖到實

商界美女胡曦文近年重投業界，再度活躍於社交場合，但每次都單拖上陣，口中的男友從未曝光！早前她露口風，本計劃今年5月與男友拉埋天窗，但受疫情影響，婚事只好延期至明年。據知，其男友自小隨家人移居澳洲，從事金融上市及投資生意，工作以外，亦是一名作家，曾推出兩本勵志英文書，而且頗為暢銷，在澳洲華人界有一定知名度。

坐低都唔放手

昨日，兩口子情侶裝現身赤柱行街，除了口罩外，Christy還戴上平光鏡，做足防疫措施。二人先逛畫廊及家品店，再去歎咖啡，期間全程手拖手，連坐下等咖啡時，手仔亦未分開過，Sweet到爆！及至咖啡送來，二人才除低口罩，見其男友眼大鼻高，有點似袁偉豪翻版。休息後二人到海邊散步，兩口子心情大靚，Christy男友更多次請途人為他們拍照，當中與一名老外更傾唔停口，頗為Talk得！

望明年結婚

事後，問到帶男友去海邊拍拖，Christy笑說：「佢叫Joseph，我哋好鍾意海，又鍾意食嘢，嗰度感覺唔似香港。佢鍾意去遠啲嘅哋方，有時都會去離島。（男友拖到你好實？）係，佢平日都係咁拖住我，驚我跌，試過有次喺街有人差啲撞跌我，佢好嬲！（幾時正式帶出嚟見人？）我哋嘅慈善基金呢個禮拜Launch，佢都要出嚟㗎喇！」至於婚期，她希望明年舉行，笑說：「當考驗佢，睇吓佢有冇耐性。」