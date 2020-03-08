放狗做足防疫措施　許靖韻許下終身承諾

歌手許靖韻（Angela）養有5歲玩具貴婦狗Bube，日前以粉紅色「母女裝」上陣到狗公園出巡，可愛模樣吸引不少途人眼光。香港日前出現全球首宗狗隻低程度感染新冠肺炎的確診個案，Angela出巡都帶齊裝備，做足清潔措施，餵Bube食嘢前都先用搓手液清潔雙手，為了減少與其他人或狗接觸，Angela都保持適當距離。放完狗後，她亦用濕紙巾幫Bube清潔好手仔腳仔。

減少親密接觸

問到疫情關係可會減少帶Bube出街？Angela坦言：「冇，因為我通常帶佢去嘅地方都係狗公園同狗行嘅地方，加上佢有個大肚腩，所以一定要帶佢出街。」但她坦言有與Bube減少親密接觸：「我哋成日都會咀嘴，又會錫佢，最近都真係少咗親密接觸，因為佢keep住落街，不過一落完街我哋都會幫佢抹全身、洗腳仔，以前落完街可能淨係洗腳，但依家係連肚腩位、背脊都會輕輕沖水，頭、嘴嘅位都會抹得好乾淨，因為落街唔知佢會唔會舐到啲細菌，所以依家對佢嚟講係辛苦咗，因為晚晚都會幫佢用狗仔抹牙紙巾清潔埋啲牙，因為佢哋好鍾意舐地下同聞地下，所以落完街之後會更加小心啲。」

洗完手先抱

她認為人與狗不會傳染，但問到可會避免Bube與其他狗接觸？她則謂Bube平時很少與狗玩，如果玩完就會幫牠沖涼。她亦坦言現時自己衞生意識增強：「平時我一返到屋企，佢一定會撲過嚟要攬要抱，我就會即刻抱佢，但依家我一返到屋企都會叫佢唔好郁住，等我去廁所洗咗手先，我一定要洗咗手、乾淨先會抱佢，我去完街可能隻手有細菌，都唔想掂佢，所以依家出完街返嚟第一時間係洗手先抱佢。」

養寵物係一世

講到有人因疫情棄養狗，她心痛表示：「覺得棄養係唔明智嘅決定，養狗之前一定要諗清楚係咪可以承諾照顧自己寵物一世，寵物係會當你係佢嘅屋企人，好希望同你一生一世，所以養寵物前一定要諗清楚係咪可以陪佢一生一世，就算佢病或咩事都好，一定要陪住佢，我見到呢啲新聞會好唔開心、好嬲，因為寵物一定會好傷心，所以我完全覺得棄養係唔啱。」她亦透露因疫情取消了公開活動，多了時間陪Bube，很多時都在家開live，更笑言會與Bube一起出鏡：「會同佢一齊自彈自唱，佢成日會企圖想彈我琴。」