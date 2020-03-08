吳綺莉生蒜強身　陳煒絕不「離婚」

藝人陳煒是愛貓之人，有9歲貓咪陪她在家避「炎」，即使最近有狗仔感染新冠肺炎確診個案，但她謂從來冇驚過：「因為我隻貓唔出街，所以我冇諗過要擔心，只要自己清潔好就可以，同貓貓咁多年感情，親密關係唔會因疫情而變，一樣有咀嘴，但我會先洗手同換晒衫先抱佢哋，至於有睇到啲棄養報道，都好唔開心，養寵物係一輩子承諾，已視為家人唔通你另一半受感染，你同佢離婚咩！」

而藝人吳綺莉先作個人食療防疫，如食生蒜、生洋葱和檸檬殺菌，加強自己抵抗力，接觸寵物，就更加不用擔心，至於動物傳播新冠肺炎說法，她說：「我唔係獸醫，但我覺得唔關事，只要保持清潔就可以，亦都唔好隨便棄養，佢哋會好慘，形同你父母唔要你都會識得講或喊，但動物唔識講，佢哋會好痛苦！」

本身養了日本柴犬「太郎」的無綫「咪神」張秀文，她覺得只要做好個人清潔就冇有怕，並表示：「注重衞生多咗，自己返屋企都洗手先，再同狗狗玩，同狗狗出街都會帶定支人狗都用得嘅殺菌噴霧，減少左出街散步嘅次數，同埋唔去人多嘅地方，散步後都會洗手腳同抹身，全身消毒，咁樣自己喺屋企都會照舊，同狗狗攬攬錫錫，唔會擔心！」