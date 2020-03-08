【曾遭父母遺棄】菊梓喬切膚之痛絕不棄養

新冠肺炎疫情持續，近日出現確診者飼養的松鼠狗呈弱陽性反應後，即引起一片恐慌，令人擔心會掀起棄養潮。圈中不少愛寵之人群起宣傳「不棄」訊息，日前劇集歌后菊梓喬（Hana）帶同松鼠狗「椰子」放風，在街頭又抱又攬上演「人狗情未了」，玩完一輪，她為狗狗用消毒濕紙巾抹乾淨，當正「椰子」如男友般愛錫。

鬧爆棄養過分

原來「椰子」是其經理人的愛犬，而本身收養了另一松鼠狗女「花花」的她，表示兩狗情同兄妹，加上「椰子」白雪雪，十足「北極熊」般可愛，難免令她有所偏心：「佢太得意啦，好乖，成尊佛咁。」問到疫症可能會觸發棄養潮，平時說話陰聲細氣的她，突然變得激動：「我都擔心過呢件事，如果真係咁會好嬲！我自己都有養，仲記得當初承諾過佢，無論發生任何事都會照顧佢一生一世。」揚言不會原諒棄養者的她，覺得毛孩的世界裏只有主人，且牠們不能用說話求助，若遭遺棄只有落得流落街頭食垃圾等自生自滅，所以她怒轟：「棄養行為好過分！」

練到百毒不侵

當年13歲的Hana與妹妹曾被離異父母遺棄，問到是否對「棄養」特別大感受？她避重就輕說：「唔同，我好細個已經比較早熟，知道好多嘢唔係必然。我成日同粉絲講，爸爸媽媽愛你唔係必然，要好好珍惜。」自言個人經歷令她學懂珍惜，又表示少談家事是想保護家人，笑言已到「百毒不侵」境界：「點講我都冇所謂，我睇得幾開，喜歡你嘅人會好多，但同時反對你嘅人都唔少，因為真係有好多鍵盤戰士。」

同狗狗傾心事

Hana談及與愛犬花花結緣，全因「寂寞」，當初單身又想有個伴：「帶佢返屋企就同佢講，我哋相依為命。」她笑指花花物似主人形：「佢好神經質、情緒化，仲覺得佢成日喊咁，似我咁感性。我成日同佢傾心事，佢永遠幫你保守秘密。」雖然近來疫情嚴峻，但她表示如果帶花花出街，必定做足防疫措施：「幫佢清潔得乾淨就得。」