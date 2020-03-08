《銀河守護隊》男星新作因新冠肺炎押後下月上映

多部電影因新冠肺炎全球廣泛爆發而押後上映，其中新一集占士邦片《0007：生死有時》（No Time To Die）為免影響票房而上周宣布由下月10日上映押後至11月上映。而由《銀河守護隊》（Guardians of Glaxy）大隻佬男星戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）主演的新作《半職業特工隊》（My Spy）亦將由原定本周五（3月13日）北美上映而押後至下月10日上映。而原定於下月25日在洛杉磯舉行的美國電影學院（AMI）終身成就獎頒獎禮亦因疫情而被宣布押後至今年初夏舉行。今屆終身成就獎得主是荷里活老牌女星茱莉安德絲（Julie Andrews）。

新冠肺炎除了影響電影界之外，音樂界亦受到嚴重影響！其中上月推出新碟的加拿大男歌手Justin Bieber原本將於5月舉行巡迴演唱會，不過由於新冠肺炎爆發，主辦單位將取消多場演唱會及將部份演出場地由大變細。據知演唱會門票公開發售時票房情況十分理想，但後來因新冠肺炎大爆發而開始出現滯銷的情況。據知情者指Justin方面更改演出地點是因為不想半場座位「吉」出！