肥萍與世長辭　譚詠麟曾聯絡對方家人

樂壇校長譚詠麟（阿倫）擁有無數粉絲，當年鐵粉肥萍更是如影相隨，每次阿倫出席公開活動，阿萍總喺佢左右，不過近年阿倫比較少露面，而阿萍近年也有支持其他歌手的活動，間中也有出現。早前阿萍病重入院，直至今午離世，阿倫助手回覆東網表示已知阿萍死訊說：「佢喺醫院留醫時已知道。我哋有同佢屋企人聯絡過，不過詳細情況，譚生話唔回應啦！」

無綫娛樂主播王鎮泉（泉泉）近年獲阿萍「鼎力支持」，就連人生第1個燈牌亦是對方包辦，泉泉今日忍痛開工，受訪期間不停拭淚，泉泉坦言：「開工前佢有朋友搵過我，我哋透過視像見面，雖然佢冇回應，但知佢有朋友同屋企人陪喺身邊，點知相隔十數分鐘就收到壞消息，希望佢安息。（同佢有難忘事？）大家認識咗3年，好感激佢一直咁支持自己，有時我啲閉門活動冇通知佢，佢都會唔開心，要解釋番畀佢知，本來我答應咗等佢出院，同佢飲茶。」

泉泉又表示：「我今年生日佢有同我講生日快樂，但之後就冇咗佢嘅消息，我試過傳短訊畀佢問候，隔咗好耐佢回番幾個我睇唔明嘅字，直至兩日前先知佢入咗醫院。（會出席喪禮？）會嘗試聯絡佢嘅家人，喺我嘅能力範圍之內睇吓幫唔幫到手。」