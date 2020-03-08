【愛的胸降】馮盈盈攞你命三千

藝人馮盈盈（FYY）再獻新猷，尋晚着上「抗疫裙」，谷出4吋事業線，睇到大家血脈賁張，勁攞命！其實馮盈盈除咗言論出位，佢自己本身都係一個尤物，成日性感上陣，今日我哋齊齊盤點FYY嘅「愛的胸降」啦！

馮盈盈2016年選港姐，最終順利贏得冠軍，選嗰時佢已經有個「甫士王」個朵，睇得出佢好有表演欲！當時仲即時被起底，睇番佢入行前，佢IG都POST咗唔少性感相，已經有一定人氣，做埋冠軍之後粉絲數激增！

馮盈盈非常識冧粉絲，成日喺社交網派吓福利！佢試過着住火紅比堅尼，邊浸浴邊歎住香檳，非常火辣！又會晒吓床照，着住男裝恤衫，喺張床度典吓典吓，隱約晒出事業線，不得了！

講到性感之最，一定要數到2018年台慶嗰時，馮盈盈創做歷史，佢係台慶史上第一位唔着底褲行紅地氈嘅人，當時成為一時熱話，有網友喺網上購物平台，發現佢件戰衣同夜總會小姐撞款，之後佢喺《萬千星輝頒獎典禮2018》奪得「飛躍進步女藝員」。

而幕前最激演出，馮盈盈同張頴康喺《解決師》浴室「埋牙」，馮盈盈玩濕身誘惑透出內衣，張頴康仲啜埋耳仔，畫面非常香艷，有指馮盈盈同男友分手，就係因為呢一幕戲！