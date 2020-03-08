《法證先鋒IV》劇透：高靖救危站天台女仔

第十六集(03/09)

明（陳煒飾）帶領法證部調查無人機爆炸案，從碎片散布範圍，推斷案件為蓄意謀殺。家希（李施嬅飾）在爆炸案中發現一張電話卡，結合法證的化驗結果，分析出兇徒的作案方式，相信可循此方向找出兇徒。高安（黃浩然飾）到達台灣，陰差陽錯下竟遇到了徐意（湯洛雯飾），更得悉徐意此行目的是尋找高善（張曦雯飾），且已有線索…徐意告知高安，疑是高善的人即將抵台，高安大喜，並與徐意分享與高善的童年點滴。慧明向湛霆（鄭俊弘飾）請教八寶鴨的做法，湛霆卻給慧明介紹另一人。立維（鄭子誠飾）本準備與慧明共度浪漫之夜，未料綺寧（康華飾）來訪，觸發慧明、立維與綺寧三人關係破裂…輝煌（譚俊彥飾）、家希與慧明從種種線索，推斷出爆炸案兇徒身份及動機，並找到兇徒藏身之處，發現兇徒下一個目標竟是家希…高安滿心期盼與高善重逢之際，竟發生車禍…

第十七集(03/10)

家希知悉自己成為兇徒襲擊目標後，竟提出以自己作為誘餌，引出兇徒。輝煌明白家希的決意，遂與慧明、湛霆攜手合作，保護家希並捉拿兇徒。家希按照輝煌、慧明的指示行動，另邊廂高靖（朱晨麗飾）等人亦成功鎖定兇徒位置，未料關鍵時刻，兇徒竟有異動。家希知悉後，為免功虧一簣，決定不顧性命之虞脫軌而行，輝煌、慧明極力勸阻無效…台灣的高善遇上車禍，送院搶救後不治！高安難過，卻從其遺傳病徵中知悉並不是胞妹高善！高安、徐意透過她的日記，了解她尋親期間的經歷與感受，決定前赴基隆為她圓願。另一方面，慧明在家中勾起與立維各種點滴而心煩意亂，離家散心之際，卻被神秘人尾隨在後，幸輝煌及時出現將神秘人制服，卻因而得知慧明和立維的關係起了變化…

第十八集(03/11)

膠袋封頭案死者巧瑩（胡美貽飾）的哥哥孝達（吳家樂飾）回港，孝達對巧瑩的死大感難過，惟輝煌對孝達的態度存疑。高靖遇見一女子程淘（趙璧渝飾）危立天台，臨危不亂將之救回。法證從程淘曾進食的三文魚醬中，驗出含迷幻藥成分「裸蓋菇素」。警方跟進調查後，發現程淘不但認識巧瑩，與孝達的關係亦千絲萬縷，推測兩宗案件或有關係…為確定巧瑩生前曾否服食「裸蓋菇素」，輝煌等人全力趕在巧瑩屍體火化前阻截，好讓家希能再次驗屍。另一方面，法證在程淘的家居垃圾中有所發現，終解開巧瑩死亡之謎。徐意打算做網絡倫敦金騙案獨家報道，卻出師不利，失望之際巧遇高安，言談中亦感受到高安對敏莉的情意。然徐意離開時，赫見本應身在外地的敏莉，正與另一男子結伴同行，態度竟非常親暱…

第十九集(03/12)

徐意探問高安有關敏莉（鄭希怡飾）之事，見高安全不知情並對敏莉無比信任，徐意內心忐忑，不知應否坦然相告。一輛私家車失事倒插山坡，司機卓南（何啟南飾）身亡。經調查後，發現卓南曾被這輛失事私家車撞倒，且在車禍前已死亡，眾人疑惑不解。警方透過法證從卓南鞋底石粒找到的線索，結合調查所得，推斷出卓南的遇害地點。未幾，同一地點發現失事私家車車主聶正弘（楊明飾）的屍體，被吊在懸空的廢車中。輝煌不排除正弘的死跟卓南有關，同時，警方查知正弘生前曾與朋友姚逸桐（阮政峰飾）結怨…綺寧對慧明深感愧疚，央求原諒，然慧明態度決絕。慧明遛達散心，在甜品店遇到身兼伙記的輝煌，輝煌看得出慧明煩惱，耐心聆聽並給予意見。慧明決定原諒立維之際，綺寧卻說出已懷有立維骨肉，要慧明離開…

第二十集(03/13)

慧明因與立維、綺寧關係陷入僵局，感到煩躁鬱悶，輝煌試圖開解，慧明卻表示想獨自冷靜。另一方面，慧明與綺寧爭執的片段被放上網，法證眾人議論紛紛，高安則相信慧明能好好處理。輝煌、高靖繼續調查兇案，向曾與正弘結怨的逸桐問話，逸桐態度囂張，惟沒有證據指向逸桐與兇案有關。然而輝煌調查逸桐的社交網站時，卻有意外收穫…高安在醫院遇到敏莉，錯愕不已。敏莉無奈向高安坦白在外地的經歷和是次回港的原因。高安知悉後默然惆悵…法證從新證物化驗結果中得到線索，推敲出卓南和正宏的遇害經過，但互不認識的二人，何以有所交集？直到輝煌從網罪科拿到已修復的卓南手機，發現一名女子「阿殷」…高安沉澱心神，終在與敏莉之間的關係，作出決定…