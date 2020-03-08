【胸襲日本】三台妹圍剿中國版新垣結衣

水着偶像絕不是日本女星的專利，最近台灣及內地就有女星殺入日本水着界，來個越洋大比併。台灣有峮峮、及Cosplay女神NiNi，內地則有中國版新垣結衣，三比一台灣幫贏在人多勢眾，冧盡東瀛男粉的喜愛。

台灣代表-峮峮

擁有E Cup身29歲峮峮（本名吳函峮）是台灣啦啦隊女神，去年開始殺入日本，在當地火速走紅，連續3次登上日本漫畫周刊《YOUNG JUMP》封面，人氣直逼林志玲和周子瑜。

峮峮最初在台灣擔任模特兒，於2016年加入當地職棒中信兄弟的啦啦隊Passion Sisters成員 ，她在球場上穿上制服跳應援舞，童顏外表傲人身材搭配上可愛外形，不但在球場受歡迎，在網上亦爆紅，被傳媒封為「啦啦隊界的林志玲」

去年8月她推出寫真集《一見峮心》，特別前往北海道拍攝，挑戰高難度的雪地比堅尼寫真，就賣個滿堂紅，寫真集更賣到日本，成功登陸東瀛。

Profile

年齡： 29歲

身高：160 cm

三圍：32-26-34

台灣代表-潘家儀

日本向來是動漫王國，台灣藝人潘家儀（VanessaPan）就因為熱愛玩Cosplay，成功殺入日本吸引不少動漫迷支持。

擁有甜美外貌與G奶魔鬼身材的她，因為扮乜似乜，早已在Cosplay界嚮負盛名，日本留學期間，更因而獲邀亮相綜藝節目，並推出過多本寫真集及個人DVD。潘家儀每次影寫真都不會吝嗇身材，又不時在社交網上載性感相慰粉絲。

Profile

年齡：27歲

身高：1米61

三圍：35G-23-34

台灣代表-Cosplay女神NiNi

24歲NiNi是Cosplay界奇葩，除了擅長角色扮演變身動漫及遊戲人物，還憑無敵F Cup身材殺入日本水着界，去年在當地推出肉感DVD，受到當地男粉絲歡迎。

DVD是NiNi去年10月到峇里島拍攝，她穿上多變的內衣，配搭她的巨胸身材，拍下不少視覺上好突出的寫真。NiNi好坦白，承認拍寫真時有點肥胖，幸好粉絲不介意，還大讚給他們好有安全感。

NiNi做了水着偶像後，並不表示會放棄玩Cosplay，她表示最愛日本人氣Fate系列手遊《命運/冠位指定（Fate/Grand Order）》，扮演《FGO》的全部角色是她而最大心願。

Profile

年齡： 24歲

身高：162cm

三圍：34-25-36

大陸代表-龍夢柔

日本藝能界一向出名排外，但身為中國代表的龍夢柔，出道短短兩年，卻在日本發展理想。湖南出身的她，因外形神似日本國民女友新垣結衣而成為內地網紅，進而打入日本藝能界。

雖然龍夢柔的身材不算突出，但以可愛陽光少女形象，獲得不少捧場客。除了拍攝水着寫真之外，她又過做歌手推出單曲兼客串過日劇。去年，她與男星犬飼貴丈合演真人騷綜藝節目《DOUBLE BED》過一星期同居生活，在當地成為話題。

Profile

年齡：24歲

身高：1米6

三圍：33-23-34