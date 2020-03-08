鄧健泓鬧爆老婆　石詠莉踎枱底喊足6分鐘

藝人鄧健泓（Patrick）花了近5個月一手炮製了一部微電影《DREAMS COME TRUE》，參與第七屆微電影「創＋作」支援計劃（音樂篇），與其餘9部電影角逐多個獎項，由公眾去投票選出。Patrick開拍首部微電影當然找太太石詠莉（Sukie）任女主角，更要她一人分飾兩角演一對孖生姊妹，夫妻檔出賽。Patrick坦言過程都辛苦、身心受壓，比做一張唱片更捱難。

面對要求極高的老公，Sukie直言「畀佢鬧到喊」：「都係自己衰嘅，因戲入面我演孖妹要拍兩個我，所以鏡頭入面嘅物件係唔郁得，郁咗要重頭再拍，咁我唔小心郁到，畀佢鬧，我又眼淺，咪踎低枱底喊咗6分鐘。」Patrick笑言因當時趕着拍下場，還催促問她喊完未。

問到可有信心贏獎？他稱：「有信心嘅，但其他作品水準好高，對手好強，但開心係過程令自己好多得着。故事係以幸福為題，幸福係好奇怪嘅嘢，捉唔住，但就可以永遠留喺心入面，視乎點去選擇。」大會的20萬支援費可有超支拍攝？兩人齊聲表示：「梗有啦，超咗幾萬蚊。」他稱因劇情有落雨撞車場面，要租水車、買保險又航拍及封路成本不少，當中好友錢嘉樂、李日朗、葉文輝全是友情相助，太太Sukie當然是「義拍」。Patrick稱不論能否奪獎，他下一步是向首部劇情片進發，心中已有一個故事，希望可以一嘗做電影導演滋味。