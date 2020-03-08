【幕前最醜演出】Aka遭受三重打擊狂發噩夢

組合Super Girls隊長Aka（趙慧珊）與同公司的余潔滢（Zoe）合作主演微電影《最好的禮物》，首次合作的兩人在戲中飾演關係惡劣的兩姊妹，妹妹Zoe更會欺負家姐Aka：「會推撞Aka，又會大聲鬧、呼喝佢，用好寸嘅眼神望佢，鄙視、唔鍾意佢。（同現實中完全唔同？）完全唔同，我係唔會咁樣對家姐（余香凝），所以都幾有難度，角色雖然好惡對家姐，但其實心底好錫佢，因為家姐有病。」Aka就謂角色難在有很多情緒：「有場戲要崩潰咁喊，有啲就係慢慢病住又擔心佢而喊，而今次亦係我幕前最樣衰個樣，隻眼喊到腫，又有黑眼圈，個嘴又白又乾，真係幾醜樣，有啲慘不忍睹。」

雖然首次合作，但兩人都指默契似足兩姊妹，Zoe亦謂有幕和好的場合，兩人更感動到喊。提到現實中兩人都各有姊妹，Zoe坦言與家姐都會因小事拗撬，但很快就沒事。Aka就笑言與妹妹很淡然：「正常一對姊妹一定會有打交，但我哋真係由細到大都冇試過。（你就晒佢？）佢都就我好多，有時同佢嗌交，我嬲咗佢，佢第二日會買一大排朱古力畀我。」Zoe即笑言如果Aka做她家姐應該會少些拗撬。

提到家姐演戲經驗較豐富，Zoe表示今次沒有問對方意見，想自己試多些，亦笑言希望能與家姐一起合作演戲：「但我又諗一套戲有兩個咁似樣嘅人會唔會好好笑，所以可能都係做番兩姊妹，或者係做替身。」而提到新歌《到底之後》是微電影的主題曲，Aka表示歌曲講述一個人在谷底沒有任何可以怕，並會因此搵方法找到自己，她分享低谷時遭遇婆婆去世、爸爸患病、自己失業三重打擊：「嗰時成日發噩夢，最後靠同人傾、自己諗通，份工冇咗都好，我先可以搵到依家呢份鍾意嘅工作，所以去到谷底就睇吓點樣彈番起。」

Aka

服裝：initial

余潔滢

髮型：Hugo Poon@ii ALCHEMY hair & nail

服裝：b+ab@ithk

場地： HeSheEat