MV太黑沉焗刪　瑪姬為質素大方畀錢重拍

藝人瑪姬相隔8年再戰樂壇翻唱Gin Lee歌曲《很堅強》，年初時更為歌曲拍攝MV，昨日MV最終版選了在3.8婦女節這天在網上首播，瑪姬稱製作MV過程都有段小插曲，原來最初版本的MV除有自彈鋼琴自唱一幕，還有在海旁的夜景，但因整體出來效果太黑沉，她最後決定刪走夜景一幕，只保留彈琴部分，然候補拍日景，因今次出歌計劃是自資，雖然重拍令製作費增加，但都覺得是值得。

瑪姬表示唱歌一直是心願及夢想，自2012年曾推出過歌曲《諾貝爾愛情獎》後，便將夢想放下，專心在司儀界發展，為何再戰樂壇，瑪姬說：「有時心願同夢想唔可能等到年紀大先去爭取，決定再為自己追夢，去跟老師練聲唱歌。」至於選Gin Lee的《很堅強》，她謂：「依家出自己歌未必吸引到人欣賞，不如揀一個自己好欣賞嘅歌手，好欣賞嘅一首歌去翻唱，亦當畀一個機會挑戰自己。但就要認真做，就算人哋唔覺得你唱得好，至少令人覺得你係有心做，所以，拍MV亦係用呢個心態，至少喺我有自己第二首歌前，大家睇到我用心做嘅一切。」

Gin Lee可知你翻唱其歌？瑪姬坦言：「唔知㗎，我都好希望佢聽到呢首歌後，可以畀啲意見我，因為Gin Lee唱歌嘅技巧，同埋又靚又通透嘅聲線係令我好欣賞。」