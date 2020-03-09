犧牲好大！鄧詠雪為保育珊瑚唔搽防曬

藝人鄧詠雪（雪子）近年的美人魚形象令人印象深刻，最近她到印尼拍攝潛水宣傳照，在海洋中欣賞色彩繽紛的珊瑚，又跟魔鬼魚、海龜、雞泡魚暢泳起舞，忘卻煩囂，完全陶醉在寧靜的海洋世界中。

近年鄧詠雪以美人魚大使身份到處遊歷，宣傳海洋保育及推廣美人魚活動，最近她跟新加坡水底攝影師拍檔Andrew Lim合作，獲潛水公司邀請到印尼科莫多島拍攝，以多個造型潛水拍下唯美照。

潛水睇珊瑚No.1

雖然曾到不同地方潛水，但雪子直言今次感覺很特別，因該處是潛水勝地，很多人都希望一生可到該處潛水一次，今次她還跟大量海洋生物合照及暢泳，超級難忘：「寓工作又有靚相，感覺好滿足！呢度被喻為珊瑚金三角，有好多彩色品種，其他地方會相對淡色，形狀方面仲有好多款式，有紅色心心形添！仲有唔係度度都有嘅軟珊瑚，如果計睇珊瑚，呢度係我潛水List入面嘅第一名！」

落到水底，她還巧遇「老友記」海龜、雞泡魚、魔鬼魚及鯊魚BB：「海龜係我哋美人魚嘅朋友，佢哋游得唔慢㗎！一旦加速，快到我哋追唔到！我哋仲見到一對雞泡魚，佢兩個喺度玩，好似知我哋影緊相咁不停轉圈，對眼又望住鏡頭擺晒甫士咁，好可愛！」

苦練水底攝影擺甫

雪子以多個造型潛水拍照，計有白色網質裙散發飄逸感覺、紅色長裙凸顯顏色對比度，以及自由潛水閃皮衫配以長蛙鞋，配合陽光反射，畫面超美！她更即興拍攝「男友視角」水底照，拖住「男友」的手潛水：「呢個唔係真男友，只係攝影師，希望將來真係有呢一幕。」講到水底攝影的技巧，雪子久經訓練才能揮灑自如：「始終同陸地攝影好唔同，我有跳舞底，所以加入咗一啲跳舞動作，同其他水底Model唔同，初學者最緊要注意閉氣，開頭好易緊張，一想呼吸就好快要上水面，所以要盡量放鬆，另外就係練表情，要練到擘開眼仲要畀眼神，表情唔可以太僵硬。」

唔搽防曬免傷害珊瑚

回顧2019年，雪子曾到菲律賓、馬爾代夫、印尼及馬來西亞潛水，她期望今年可以繼續到不同地方：「希望同多啲野生海洋生物暢泳，但我唔主張去旅遊景點，用食物吸引、餵飼海洋生物，咁會令佢哋喪失自然捕食能力，我希望去較大自然嘅區域，隨緣遇到。」她會繼續宣揚環境保育資訊，呼籲大家少用塑膠製品：「好似海龜係食水母，但佢哋分辨唔到膠袋，好多海龜就係食咗膠袋而死亡。而我之所以曬到咁黑，因為唔搽防曬，好多防曬用品對珊瑚係有傷害。」