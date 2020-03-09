未盡照顧子女責任　具荷拉胞兄向母提出遺產訴訟

韓國女團KARA的27歲前成員具荷拉，去年11月24日被發現在家中自殺倒斃身亡，本月3日是她離世100日的日子，與她感情要好的胞兄當日透過社交網悼念妹妹，而今日有韓媒指，具荷拉的胞兄最近因遺產繼承問題向母親提出訴訟。

報道指具母已聘請代表律師，並稱根據繼承順序，直系親屬應可得到50%的財產，但具父就認為具母的要求不可接受，而他已將原本應是由他繼承的50%財產讓給具荷拉的胞兄，具父表示：「（具母）在孩子年紀還小時已經離開這個家，她有甚麼資格擁有荷拉的財產？」具父又指為了賺錢而養一對子女，走遍了全國，具荷拉則是由嫲嫲和哥哥照顧。

因具父已將自己繼承得的具荷拉50%財產讓給具荷拉的胞兄，餘下50%將由具母擁有，但胞兄就提出異議：「媽媽在離家出走的時候，荷拉只有9歲，令她一生都與被人拋棄的陰影搏鬥。」又指父親一直負擔了具荷拉的養育費和生活費，在具荷拉出道後亦一直保護具荷拉，而他已於本月3日向光州家庭法院提出繼承財產分配審判請求訴訟，希望法庭確認財產分配是否公平。