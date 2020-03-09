海俊傑獲老婆下旨情人節約李施嬅「拍拖」

藝人海俊傑今日去到新城電台宣傳無綫熱播劇《法證先鋒IV》，兼跟李施嬅合唱的《二次緣》，他指稍後訪問時或會跟施嬅「合體」開Live。講到《法證IV》收視創佳績，他表示好滿意成績：「大部分網民都係讚，好多謝小青姐（監製梅小青）畀呢個角色我。」

近期頻頻孖施嬅出宣傳活動，日見夜見、戲內又有感情戲份，問到老婆可有呷醋？海俊傑笑言沒有，還大爆老婆去年情人節大方叫他約施嬅去拍拖增進感情：「分得好清楚嘅！（定老婆唔想見到你？）唔係！佢勸我以大局為重，嗰陣拍緊《法證IV》，覺得同施嬅之間嘅火花唔係咁夠，連佢都話差咁啲默契，仲話感受唔到我呢位男演員，就好似有層隔膜喺中間咁，老婆叫我要愛佢多啲添！（施嬅咪做咗小三？）都係講笑啫！投入多啲拍戲，之後有不停再溝通，又搵啲愛情片做參考，施嬅係一個專業嘅演員。」續笑謂最終「逆旨」冇去約會：「佢情人節都有男仔約啦！哈哈！」

海俊傑透露將於慈善騷換伴演出：「施嬅唔喺香港，我就同Super Girls嘅Aka合唱，係有些少可惜，但都冇辦法，我相信同Aka唱都會好有火花，始終佢都係組合入面嘅主音。」