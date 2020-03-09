竹內涼真劇集收視創新高　《半澤2》公開預告

日本男星竹內涼真主演TBS電視台劇集《忒修斯之船》，雖然播出前被彈卡士欠奉而不被看好，但劇集開播後口碑叫好，連續4周收視上昇，昨日播出的第8集更錄下15.3%收視新高。

《忒修斯之船》改編自同名漫畫，講述涼真飾演31年前一宗殺人案疑犯的兒子田村心，為還父母清白，利用穿越時空的能力，回到過去調查真相。其餘演員包括上野樹里、榮倉奈奈及鈴木亮平等。劇集承接上季木村拓哉主演的《Grand Maison東京》時段播出，加上男星堺雅人主演的神劇《半澤直樹》續集，相隔7年回歸在4月播出，電視台將高額製作費集中於兩劇，令《忒》劇製作費大減，因而不被外界看好。但開播後獲好評，收視由首集11.1%穩步上升，昨日第8集收視更由上集14%，升至15.3%，創下劇集開播新高。劇集尚餘兩集大結局，看來有望再創新高。

此外，堺雅人主演的《半澤直樹》續集公開首個預告，上集大結局中被調職的半澤，邊步出東京中央銀行，邊說：「我沒打算這樣完結。」並大講其金句：「受攻擊就要以牙還牙。」