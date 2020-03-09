不忍詩詠被傳大肚　馬國明懶理心穎紋身

無綫視帝馬國明在將軍澳電視城為新劇《BB大晒》，馬國明自嘲劇中賴蛤蟆食天鵝肉娶得女神岑麗香為妻，他笑說：「劇裏面我係一個粗人，香香就係文青女神，我睇完劇本都唔明香香點解會揀我，不過，佢就好專一，一心一意對老婆。（似你咁專一？）戲內啫，戲外就唔知喇，係男人都花心，諗吓都好呀。」

唔忍心詩詠被假傳大肚

馬國明最近被指是第三者介入唐詩詠的戀情，更被傳令唐詩詠「懷孕」，令到他大動肝火，他說：「其實唔係好憤怒，可能隔住個電話回應有咁嘅錯覺，不過都清清楚楚講番件事。我唔想喺詩詠同男仔之間有我個名，我真係唔知佢哋係咩關係。好似拍《On Call 36小時》我都唔知羅仲謙同楊怡拍拖，我做人不嬲都唔八，我係好抗拒人哋寫我係第三者，好似胡杏兒同黃宗澤分手又話係第三者，我都即時出嚟澄清。」馬國明又指傳唐詩詠大肚的新聞實在太假，他說：「呢啲新聞對女仔嚟講唔好聽，咁樣寫又於心何忍呢，緋聞笑吓冇所謂。不過好似如果呢套劇傳我同香香，人哋有老公、有小朋友，咁就唔得。」

懶理心穎新玫瑰紋身

講到舊愛黃心穎被發現腳上紋上玫瑰紋身，馬國明笑說：「我又唔知，佢自己鍾意啦，唔可以代表佢發言。不過我就唔會紋身，因為我好花心，我驚今日紋咗，聽日又唔鍾意要剷咗佢。」講到黃心穎稱無意轉行，等待復出機會，他說：「我支持佢嘅，每個朋友我都想佢好，呢啲等公司安排，有好多嘢唔使睇得太重，唔好一樣嘢就抹煞晒人哋多年嘅努力，希望佢會繼續努力，希望大家會對佢改觀。」