遊泰照揼骨！黎瑞恩全面消毒獨立屋　泳池水換晒

藝人黎瑞恩（小恩子）農曆新年與家人一行十人到泰國旅行避疫，小恩子日前因工作回港，7日再返泰國會合家人。在新冠肺炎疫情下，泰國近日收緊入境政策，今日宣布港澳入境泰國旅客須隔離兩周。

本月七日到泰國的小恩子，表示入境政策訊息混亂。問到入境時有沒有出現問題？她說：「排隊入境時冇話唔得，但知道我係香港人之後就叫我排另外一條隊，要我量體溫同埋喺護照上打印，之後同我講如果期間發燒要即時申報，如果冇問題就唔需要監管。」小恩子為避免人多聚集，今次沒有選擇住酒店，與家人租了有私人泳池的獨立屋，她為安全計，入住前將獨立屋亦全面消毒：「我加咗啲錢叫工作人員加強清潔，泳池入面啲水亦重新全部換過晒，全屋係咁消毒。」問到泰國已宣布香港人入境要隔離14日，她說：「我嚟之前都預咗被隔離，有晒心理準備，所以心情冇受影響，間屋租多14日都冇所謂。」

小恩子到泰國後照常出街，但見到市面上的情況大為傷感，她說：「市面上好少遊客，水族館、超級市場都好冷清，好少亞洲面孔，外國人居多，佢哋又冇戴口罩，我哋自己就做足防疫措拖，戴晒口罩、隨身帶備消毒液同埋消毒濕紙巾。」一向是骨精的小恩子，透露日日去揼骨，她說：「佢哋都好慘，冇咗九成生意，我六點鐘去，竟然係佢哋第一個客，見到都心傷，希望疫情快啲完。」此外，小恩子此行還為自己安排了一個特別訓練，自我增值一番，她説：「我走咗去學泰拳，諗住keep fit同埋強身健體，第一次學，雖然都幾辛苦，但每次都打到成身汗，好滿足。」