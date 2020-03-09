【代子上陣】鄭俊弘忙到爆　阿媽幫唱抗疫歌

一班藝人陳昭昭、顏仟汶、吳堯堯、劉鍚賢、王維德、方麗盈及鄭俊弘（Fred）母親朱詠珊為抗疫義唱錄音，昭昭表示自己都是獲邀出席獻唱，歌曲將會在中港澳及加拿大不同平台播出，為大家打氣。至於為何Fred媽會有份獻唱，Fred媽笑言：「因為Fred太忙啦，佢邀請我代佢唱囉！」事前可有向兒子請教歌藝？Fred媽謂：「冇呀，佢太忙啦，又要拍劇又要練歌，咁佢知我嚟錄歌嘅。」Fred之前都有幫無綫錄抗疫歌是否怕有衝突？Fred媽坦言：「都係，唔好重疊好啲，所以由我嚟代唱啦。知道首歌都會喺加拿大啲電台會播，都開心自己可以出啲力。」

讚「新抱」何雁詩又靚又乖

講到未來新抱何雁詩，Fred媽即讚口不絕：「佢係好啦，人又靚又乖。最緊要佢哋開心啦。（買定啲嘢送畀新抱仔未？）未呀！」依家金升到好貴？Fred媽笑道：「係呀，咁貴唔知點算。（問番Fred畀錢？）好煩惱呀！真係未諗呀，去到年尾仲有時間慢慢準備。」可擔心疫情影響婚禮日子？她謂：「應該唔會啦，佢哋11月應該疫情會過晒嘅，好似我哋錄首歌叫《明天更好》囉。」問到一切酒席及地方已落實？她謂：「所有都係新抱仔搞，我唔知呀，我只係負責出席就喇。」