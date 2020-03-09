過兩周先見父母！森美想寄廁紙去英國畀阿仔

DJ森美父母上周五（6日）結束在駿洋邨檢疫中心的14天隔離，終於可以真正回家，而森美同樣結束上周的假期再次復工開咪，雖然見他臉帶疲累，心情就明顯輕鬆不少：「佢哋返咗自己屋企當然舒服好多。（佢哋第一件事做乜？）冇特別做乜呀，都係坐喺屋企啦！」而由出發上郵輪到船上隔離，繼而返港隔離14日，都差不多一個月沒見父母，但森美仍覺得未是合適時候一家人相聚：「我唔擔心佢哋，佢哋隔離完一定係冇事，反而自己每日接觸人較多，係自己唔安全，所以等疫情稍過先。（但話疫情唔會有完喎？咪唔使見？）但都過多一、兩個星期先，到時約埋阿妹兩家人一齊見。」現時森美都保持每日一視像：「以前邊有㗎，所以今次都係一個得着嚟，家人要關心多啲！」

寄完口罩寄廁紙

至於一對子女，他謂阿女和太太都少外出，阿女要在家中視像上課，有時他不為意大嗌「阿女出嚟食飯」， 阿女即說：「上緊堂呀！」而兒子就身在英國讀書：「佢學校喺偏遠啲嘅地區，就仲未有確診個案，但歐洲嗰邊疫情開始嚴重，因佢嗰邊冇口罩，我都寄咗十幾個口罩畀佢，以防不時之需。（十幾個會唔會太少？）吓，我屋企都係得百幾個咋，冇咁多喎，都係同政府醫院一樣夠一個月儲備咋，睇佢當地情況再寄啦，盡力啦，反而聽聞英國開始搶廁紙，今日都諗住問阿仔有冇廁紙用，唔夠就寄過去。」問到會否要仔仔一定戴口罩？他謂：「又冇，咁有需要先戴啦！（依家都擔心個仔？）都唔擔心嘅，原本有諗過復活節返嚟都叫佢唔好返啦，除非英國疫情變嚴重先叫佢返啦！」