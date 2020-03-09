兩個月零互動！羅志祥周揚青傳分訊

現年40歲的台灣天王羅志祥（小豬），與年輕9歲的內地網紅女友周揚青拍拖8年，由地下情升呢為無限放閃，更傳已秘密結婚！不過粉絲靜待的「婚訊」隨時變「分訊」，二人近兩個月在網上零互動，分手傳聞不脛而走，小豬經理人亦未有否認！

小豬與周揚青拍拖初期一直玩地下情，直至2015年才承認戀情，其後逐步「解禁」，變成高調放閃無極限，包括互替對方的服裝品牌賣廣告，以及網晒拖手照等！曾揚言是「不婚主義」的小豬，隨着戀情愈趨高調，外間都認為他一定會「食言」並屢傳婚訊，而周揚青亦早已融入家中，與小豬母親多次「婆媳」出遊，去年不但網晒跟「未來奶奶」的親密合照，更以「媽媽」稱呼，令網友十分驚訝，一度傳出她與小豬早已秘密領證！

紀念日冇表示

不過，當粉絲靜待小豬公布喜訊時，近日有心水清的網友卻發現二人一反常態，近兩個月未有在社交網互動。以往周揚青或小豬發文，另一方都會極速按讚，但自今年1月23日開始，雙方已未有按讚互動。另外，有消息更指周揚青的私人帳號，已有近兩個月未有上載甜蜜放閃短片，就連2月14日情人節及1月8日拍拖紀念日，她亦未有任何動靜！

對於分手傳聞，小豬經理人未有直接否認，只說：「藝人私事不回應。」而周揚青亦同樣未作回應。