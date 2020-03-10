東方日報C1：黎瑞恩死線抵泰消毒全屋保命

藝人黎瑞恩無懼被隔離14日，堅持前往泰國會合家人，但為安全計，租住的獨立屋重新全面消毒，更不惜自掏腰包換泳池水！而她為免到人多地方，特別炮製自娛節目，學泰拳強身健體。

新冠肺炎疫情下，泰國收緊入境政策，昨日宣布港澳入境旅客需隔離兩周。黎瑞恩（小恩子）農曆新年與家人一行十人到泰國布吉旅行避疫，之後因有工作在身回港，上周六再到泰國會合家人。她透露 出發當日，泰國入境政策訊息混亂，但早已有被隔離的心理準備，幸於措施未實施前抵埗，免被隔離。問到入境時有沒有出現問題？她說：「排隊入境時冇話唔得，但知道我係香港人之後就叫我排另一條 隊，要我量體溫同埋喺護照上打印，之後同我講如果期間發燒要即時申報，如果冇問題就唔需要監管。」

因避免到多人聚集的地方，小恩子選擇了比較清靜的地方居住，她與家人租住有私人泳池的獨立屋，而為安全計，她不惜工本將獨立屋全面消毒：「我加咗啲錢叫工作人員加強清潔，泳池入面啲水亦重新全部換過晒，全屋勁消毒。」對於香港人入境要隔離14日，她說：「我嚟之前都預咗被隔離，有晒心理準備，所以心情冇受影響，而間屋租多14日都冇所謂。」

揼骨打拳繼續玩

小恩子日前於社交網上載一張到水族館參觀的相片，相中場面冷清，沒有其他遊客，見到市面情況，她亦大為傷感：「好少遊客，水族館、超級市場都好冷清，好少亞洲面孔，外國人居多，但佢哋又冇戴口罩。」一向是「骨精」的她透露：「日日照揼骨，我哋都有做足防疫措施，戴口罩，隨身帶備消毒液、消毒濕紙巾。佢哋都好慘，冇咗九成生意，我傍晚六點鐘去，竟然係佢哋第一個客，見到都心傷，希望疫情快啲完！」此行小恩子還為自己安排了一個特別訓練，增值自己，她說：「我走咗去學泰拳，諗住Keep Fit同埋強身健體，第一次學，雖然都幾辛苦，但每次都打到成身汗，非常滿足。」

古天樂阿叻照去

另外，藝人古天樂、陳百祥（阿叻）及太太黃杏秀昨日亦分別前往泰國，古天樂由上機到落機全程戴口罩，抵達曼谷後順利入境。而阿叻夫婦就飛蘇梅島，等上機期 間，阿叻見大堂人流不多，不時 除下口罩。

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