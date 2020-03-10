再戰健美小姐爭Win　黃榕搵龐景峰陪操

藝人黃榕是健美小姐比賽常客，過去兩年四度參選，成績一年好過一年，去年獲「比堅尼小姐」亞軍及「美臀小姐」第五名，今年她再接再勵報名兩個比賽。黃榕相約善長街頭健身的老友龐景峰（Andrew）到維園特訓，在他指導下苦練Dragon Flag、Toes to Bar、Push Up等多種招式，操到青筋暴現。

一日三餐吞碗半飯

愈戰愈勇的黃榕說只想攞一次冠軍：「呢個係我夢想，目標希望可以攞第一，我覺得自己上到台，體積比其他人嚟講太細粒，所以我目標練大隻，搵Andrew學係一個好挑戰。」本身43公斤的她，目標要增磅至50公斤，預了食到嘔，她說：「食雞胸食到厭，我就加入唔同味道，呃自己嗰啲唔係雞胸，仲有三個月時間備賽，希望一日食到6、7餐，但依家只係食到3餐，不過分量大咗，每餐食到一碗半飯，而且呢排疫情唔適宜聚餐，有藉口推朋友。」

預告上8堂一定掂

Andrew讚黃榕愈健美愈青春，義不容辭助她健身：「身體係一個機械，要郁，唔好荒廢天生呢份禮物，開心見佢Keep得咁好。」黃榕說每次跟Andrew說想學某個動作，Andrew都說好易，她說：「佢成日話8堂一定掂，畀好大信心我，我真係好想做到一啲男仔做到嘅動作。」

用身體重量做運動

本身有功夫底的Andrew，做街頭健身逾5年，他說：「發現香港愈來愈多人鍾意去公園用自己身體重量做運動，佢哋喺公園有自己一個社會，我都係唔覺意入咗呢個社會，大家幫大家，做健身可提升免疫系統，同埋呢度有新鮮空氣，防疫唔係完全唔好出街，睇你去邊度，如果有新鮮空氣，反而唔錯。」