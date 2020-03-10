享年90歲　《驅魔人》老牌男星麥士馮西度離世

70年代荷里活經典恐怖片《驅魔人》（The Exorcist）瑞典老牌男星麥士馮西度（Max Von Sydow）前日離世，享年90歲。他的死訊由其家人宣布。

入行半世紀的麥士參與的電影超過160多部，未打入荷里活之前，麥士已是瑞典影壇巨星。與瑞典電影大師英瑪褒曼（Ingmar Bergman）合作無間，其中包括《野草莓》（Wild Strawberries）、《處女之泉》（The Virgin Spring）與《第七封印》（The Seventh Seal）等。

後來他進軍荷里活拍攝多部著名作品，其中以73年的恐怖片《驅魔人》（The Exorcist）最令人印象深刻。他在片中飾演驅魔大師梅倫神父，力鬥被鬼上身的少女。而他亦憑該角獲金球獎最佳男配角提名。87年，麥士再憑丹麥片《赤子雄心》 （Pelle the Conqueror）提名奧斯卡最佳男主角，2011年，麥士再憑電影《響在耳邊，近在眼前》（Extremely Loud & Incredibly Close）中的聾啞人士再獲奧斯卡男配角提名。

而近年麥士亦活躍影壇，先後在《不赦島》（Shutter Island）、《未來報告》（Minority Report）與《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）等片中演出過。除了電影之外，麥士於2016年亦參演過HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones），在劇中他飾演三眼烏鴉一角。

麥士馮西度離世的消息傳出後，一眾名人紅星包括英國著名導演Edgar Wright、美國導演奇雲史密夫（Kevin Smith）與曾與他合作過的美國老牌女星美亞花露（Mia Farrow）等都有於社交網站留言哀悼。