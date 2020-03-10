《驅魔人》打造史上最恐怖電影

《驅魔人》是影史上最經典恐怖片之一！

瑞典老牌男星麥士馮西度（Max Von Sydow）前日離世，享年90歲。麥士主演的電影當中以73年由大導演威廉佛烈金（William Friedkin）執導的恐怖片《驅魔人》（The Exorcist）最多人談論。影片根據71年的同名小說改編而成，而小說亦受到1949年一宗真實的驅魔事件啟發而寫成。故事講述一名母為為拯救被邪靈上身的12歲女孩而邀請兩名神父驅魔。

影片於1973年12月26日於北美上映時大受歡迎，全球累積票房超過4.41億美元，成為當年全球最賣座電影之一。而影片亦大獲好評，橫掃奧斯卡十項提名包括最佳電影及導演，成為影史上首部獲奧斯卡最佳電影提名的恐怖片。最終影片獲最佳音響效果與改編劇本兩獎。《驅》上映至今仍惹來廣泛談論，但凡任何影史上最恐怖電影的選舉，《驅》必定入圍頭三甲。

《驅魔人》先後拍過3集與及2004年的《驅魔人前傳》（Exorcist：The Beginning），只可惜成績大不如前！此外，《驅》亦影響後來多部恐怖片作品，其中包括講魔鬼之子的《凶兆》（Omen）與史提芬史匹堡（Steven Spielberg）監製的《鬼驅人》（Poltergeist）等恐怖片。