【人美心善】曾若華口罩放信箱免長者排隊

曾若華出結他教學片教學生彈結他。

歌手曾若華（Jude）今日到電台宣傳新歌《零分》，新歌一推出就獲多位歌手朋友Cover，激發起她出結他教學片的諗頭：「想自己做多啲，知道大家都可能仲係Home Office、啲學生都仍然留喺屋企抗疫，就可以睇住條片學吓彈結他，都係一件有益嘅事。（多咗時間喺屋企創作？）都會，呢首新歌都係同監製透過電話創作，推動到我同唔同音樂人合作，希望快啲再有新歌。」

Jude指閒時都會去行山放鬆，但疫情爆發後都減少次數：「西貢啲人多到好似旺角咁，見到啲朋友影嘅片又見到好多垃圾，所以依家都有計劃同埋啲朋友行山執垃圾。」續謂日前亦參與派口罩活動：「去油尖旺區搵啲垃圾站，送口罩畀清潔工人，當日都送咗3000個，再之前都有同埋啲朋友幫個慈善機構，去到青衣長康邨派6萬個口罩，放入啲信箱度畀佢，避免啲公公、婆婆排隊。」

人美心善的她，更趁早前去英國，大手掃入搓手液送給同事。惟返港後見英國疫情開始爆發，坦言都有擔心居住當地的嫲嫲：「好彩有姑媽照顧佢，佢都好少出街嘅，想返去探佢，但又驚自己帶咗啲菌畀佢。」