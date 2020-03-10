ONE PROMISE追女仔瘀事寫入歌

樂隊ONE PROMISE今日上電台宣傳新歌《寂寞的怪獸》，甫受訪介紹新歌圍繞住一個自悲男人的遺憾，更聯同10人弦樂團合作，主音文廸說：「一直都好想Live有弦樂團，寂寞就好似怪獸咁，夜晚先出嚟，特別辛苦！記得寫歌當晚望住個天，香港太光見唔到星星，就諗番起好多年前去沖繩石垣島嘅夜空星星好靚⋯」隨即被其餘三位兄弟大爆是他的真人故事：「其實係講佢追咗個女仔好耐，但最後都追唔到，佢美化晒成件事！好鍾意作啲歌畀兄弟紓緩吓感情。」

問到成員們可會幫文廸施展攻勢，擄奪女孩芳心？天衡即抵死搶答：「如果我出手，就係我㗎啦！哈哈！所以咁耐以嚟都冇見過佢嘅女性朋友。」文廸酸爆說：「如果睇住鍾意嘅女仔同兄弟一齊仲寂寞！追緊都唔敢帶去見佢哋。（你有追緊？）冇得追啦⋯有佢哋！好耐冇拍拖，都想拍。」其餘三子繼續「攻擊」：「佢嘅能力、性格、表達能力都差啲，其實係我哋逼到佢變自卑！」搞到文廸疑似眼紅紅Sad爆，場面爆笑！

文廸自爆雖然好耐冇同對方聯絡，但IG仍然有關注：「當初係自己自卑，冇行出嗰步，個女仔咁正、又青春，人哋唔會等你。（對方單身？）唔係啦。」新歌一出，「當事人」豈不是會知道？Anton抗趣笑說：「首歌嘅MV會將佢（文廸）嘅心情歷史重演，充滿寂寞感覺，希望個女仔睇到會留意番佢。」隨即又大賣關子謂：「有個靚女做女主角，但文廸太自卑，導演冇揀到佢做男主角。」天衡則「大讚」文廸唱慘情歌入肉：「戀愛中嘅歌佢唱得唔係咁有Feel，所以下首都會係傷心歌。」