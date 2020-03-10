「巨聲幫」謝東閔唱《慶餘年》主題曲

藝人謝東閔（Brian）為其主唱的無綫外購劇《慶餘年》主題曲、《最冷的一天》拍MV：「好開心再為劇集唱主題曲，今次係屬於自己嘅第二首歌，同第一首有好唔同嘅曲風，一種好悽慘失落孤單嘅感覺，要去諗起一個令自己難忘嘅人，一段回味沉溺喺記憶入面嘅愛。」

睇番資料，唱歌出身的謝東閔，曾參加無綫電視歌唱選秀節目《超級巨聲2》獲得第四名，之後參加《2013年TVB全球華人新秀歌唱大賽》進入16強，早在2012年已經為劇集《巴不得媽媽...》唱插曲，上年亦為外購劇《倚天屠龍記》唱主題曲。

他表示這次拍攝MV，導演刻意營造一份冷的感覺，畫面都是暗喑灰灰藍藍的，還加了冷冷飄雪的效果，要他一個人瑟縮在被窩入面，胡思亂想被孤獨感覺纏繞至失眠， 他説：「最近一直忙住拍劇，自己平時又鍾意運動，所以都好少瞓唔着，今朝清早先收工，反而要爭取休息時間，好彩導演拍攝時間安排晏晝先開始。」

他謂：「今次喺MV入面最大嘅挑戰，係要面對鏡頭食麵，導演仲好好人話怕啲麵發脹太難食，叫工作人員等我差唔多埋位先放湯，但係其實我最近在戒澱粉質，呢個完全係一個好大嘅誘惑，仲要連拍幾次唔同嘅角度，好彩原來自己都幾有定力。」