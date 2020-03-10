想翻兜做星？麥明詩自爆做打工仔收入大減

十優港姐麥明詩早前放棄包薪藝員合約，到台灣發展律師事業，原本佢打算返香港，同陸浩明同馮盈盈主持第500集《#後生仔傾吓偈》，但因為疫情問題，所以要改Video Call「隔空」主持。

七點起身準時返工

喺節目當中，麥明詩透露現時轉行後收入大減，仲要每日七點起身準時返工：「依家收入係有大幅下降，去到呢份工先更明白咩叫為興趣同熱誠去做。同埋我依家好明白打工仔嘅辛苦，每日都要7點幾起身，雖然有時拍劇都要早起身，但依家係日以繼夜唔會完。」

好珍惜呢份工作

藝人轉行做普通打工仔，實在唔容易，仲要自爆收入大減，梗係引起唔少網友關注，麥明詩喺社交網發文，澄清只係表達番作為打工仔嘅感受，並強調好珍惜呢份工作，所以希望大家唔好曲解佢嘅意思：「其實我只不過好似一般打工仔吹水咁，同人傾偈會呻吓OT到1點辛苦，朝早起身返工對住電腦十幾個鐘好攰，想表達嘅係我依家對大家打工仔嘅辛勞感同身受，但心底裏我係非常珍惜呢份工同埋不斷繼續學習嘅機會，亦喜歡自力更生嘅感覺，當初亦係因為咁嘅原因才作出呢個決定，所以我一定會繼續努力工作和學習，去成為一個讓我自豪的自己！」