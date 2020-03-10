【介紹番】《法證IV》潛力股　勁好戲！

無綫劇《法證先鋒IV》勁收得，開播已經有成33點收視，破晒紀錄！呢套劇除咗一班主角好戲之外，配角都大獲好評，今次就同大家介紹一吓兩位潛力股！

第一位，就係區明妙喇。劇中佢演一位被姦嘅少女，而因為證劇不足，犯人被當庭釋放，區明妙即時崩潰，喺阿媽面前跳樓自殺，最後佢邊喊邊講遺言，睇到人一殼眼淚！

呢位妹妹咁好戲，其實佢只得18歲，佢喺《她她她的少女時代》演少女版田蕊妮時，已經被讚賞。被封為「港版周子瑜」嘅區明妙來頭都唔少，佢童星出生，係家燕媽媽藝術中心嘅學員，亦係Honey Bees的成員之一，所以又唱得又跳得，韓團CLC成員莊錠欣就係佢師姐！區明妙受訪時，曾經自爆被韓國公司睇中，但因為佢太愛演戲，同埋唔想放棄學業，最後留喺TVB繼續工作。

另一位，就係林子超。劇中林子超痛恨爸爸經常家暴兼召妓累到媽媽染愛滋病，繼而為母弒父。而佢喺警局被盤問時，由不屑到老羞成怒，扮無辜再到爆喊剖白，四次變臉勁好戲，觀眾都激讚，絕對有機會做新一代

介紹番，林子超現年30歲，入咗娛圈都有一段時間，佢選now TV《CEO選拔賽》入行，佢離開now TV後，試過兩年冇工作，由原本有萬幾蚊底薪，變到零收入，但多得家人經濟支持，先可以渡過難關！輾轉之下，佢有機會入TVB做兒童節目教跳舞，之後佢憑劇集《宮心計2深宮計》演奸角「茗風」而為人熟悉。

其實呢啲機會得來不易，佢甚至冇諗過可以入行，因為佢患有先天性心漏病，從小就醫生紙跟身，手術後仲喺胸口留下一道10吋長疤痕。林子超話過家人一直唔贊成佢做當藝人，因為擔心佢嘅身體，佢話過：「大個加入演藝學院學跳舞，嗰年最辛苦，我讀完一年之後，醫生就話要做手術，連埋暑假我抖咗四、五個月，開學之後有兩個月郁唔到，只係睇其他同學跳舞，覺得點解要咁作弄我？」最後佢打破自卑，成就今日嘅佢！