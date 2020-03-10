疫情下都真咀！張振朗難頂蔡思貝排哨牙

張振朗與張曦雯最近在疫境下拍攝親熱戲，前者與蔡思貝為求效果難逃真咀，張曦雯與王浩信則借位完成咀戲。由於近期頻頻通宵拍劇，張振朗與張曦雯齊聲嗌攰！

無綫新劇《踩過界II》演員張振朗與張曦雯日前分別在大角咀及上環拍外景。張振朗駕駛電單車出場，有型有款，他笑說：「呢架戰車由第一集揸到依家，今集終於可以大部分電單車戲係自己揸，唔使用替身，亦因為拍戲鍾意咗電單車。」至於飾演律師的張曦雯則在街頭拍攝跟蹤陳國鋒的戲份。

難頂哨牙妹爆笑

張振朗透露近日與蔡思貝拍攝親熱戲，笑稱疫情下亦難逃一咀：「冇辦法，為咗拍好場戲都有接觸，事前有刷牙，乾淨、安全至上。最難頂係見到佢排哨牙，我笑點又低，真係好難忍笑！」張曦雯則表示疫情下盡量減少親密接觸，借位完成與王浩信的咀戲。

張曦雯練霸氣「上庭」

兩人近日接連拍攝通宵戲，雖然有足夠時間睡覺休息，但日夜顛倒難免疲倦，張振朗笑說：「頂得住，不過都有食維他命打底，增強抵抗力。」張曦雯亦說：「OK啦，嚟緊開法庭戲就辛苦啲，因為好多對白要記。自己比較柔弱，同王浩信好多對手戲，法庭戲要學習霸氣啲，唔可以輸蝕。」