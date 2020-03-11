蘇梅島大解放　32D歐詠怡全裸傾心事

藝人歐詠怡（WingWing）歐詠怡最近跟姊妹歐詠寶（Yogurt）及兩位圈外閨蜜到泰國蘇梅島叉電，主要享受陽光與海灘！靚人配靚景，WingWing拍下大量火辣泳衣照，大騷32D超索身材，引得Fans瘋狂畀Like：「難得有咁靚嘅地方，當然要滿足Fans，所以我哋唔怕辛苦同曬黑，曬住影咗好多張相，數量唔比之前出寫真少。」

講到新冠肺炎問題，向來注意衞生的WingWing高度戒備，坐飛機及在人多地方都戴口罩及手套，而且不時做足消毒程序，而其他旅客亦有戴上口罩。到了蘇梅島的海灘，由於人較少，加上氣溫高，才敢不戴口罩。問到此行可有艷遇？WingWing表示因為沒有帶相機腳架，故此在沙灘曬太陽時要請其他旅客拍照：「有位外籍人士超有心機幫我哋影相，仲要求大家自拍，不過我哋就冇交換Contact！最深印象係沙灘度有個外籍BB超可愛，我主動上前要合照，本來個BB想喊，但望多我兩眼就同我笑晒，希望自己將來都有機會有個咁可愛嘅BB！」

四名女生入住兩房一廳的Villa別墅，又到了充滿浪漫氣氛的海邊餐廳和酒吧，WingWing表示閨蜜之旅更有肉帛相見環節，她說：「我哋幾個一齊浸浴，邊沖涼邊傾心事。（唔尷尬？）細細個已經習慣幾姊妹沖涼，經過長期訓練所以冇咩特別感覺！呢度環境真係好靚，可惜蚊太多，咬到雙腳都係蚊瘌！」