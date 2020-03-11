東方日報C1：劉亦菲LA唔戴罩冧粉絲捱轟

懶理新冠肺炎肆虐美國！由內地女星劉亦菲孭飛的新片《花木蘭》（Mulan），日前在重災區之一兼宣布進入緊急狀態的加州洛杉磯舉行全球首映禮，現場人人零防疫意識。驚艷出場的劉亦菲只掛住谷胸賣性感，無視疫情，全程零口罩兼玩親民，埋身跟粉絲接觸！

疫情在美國惡化，全國至今確診數字超過750 人，其中加州更是疫情重災區之一，上周加州洛杉磯縣更宣布進入緊急狀態！雖然如此，但仍無阻內地女星劉亦菲主演的迪士尼大片《花木蘭》舉行首映禮！

全場嘉賓犯禁

該片自開拍以來風波不斷，先是網民怒插影片內容與史實不符，之後劉亦菲在微博轉發「支持香港警察」的博文，即遭網民狙擊兼發起杯葛電影，加上新冠肺炎持續爆發，該片於中港台日韓等地押後上映，惟前晚竟在疫情重災區之一的洛杉磯舉行全球首映禮。最令人嘩然的是，大會未有全面防疫，亦沒有呼籲到場的賓客戴口罩，或在現場提供消毒液等。出席嘉賓全部「犯禁」，零口罩兼跟粉絲埋身合照，令劉亦菲等再次被外間 狠批無視疫情！

身為焦點的劉亦菲，以土豪金低 胸超長裙驚艷行紅地氈，霸氣十足，且邊行邊派飛吻，非常風騷。為 《花》片重新錄製主題曲的美國天后Christina Aguilera，以開胸晚裝性感登場，除了埋身與劉亦菲合照外，兩女 更「冒死」發揮親民本色，主動跟現場的小粉絲近距離接觸！

擔心武漢家人

身為武漢人的劉亦菲為新片狂谷宣傳，仍心繫國家的疫情發展，有傳她捐款支援。前日她以英語接受外國傳媒訪問時表示：「在疫情發生後，大家肯定是非常擔心的。我的祖母仍身在武漢，大家都小心翼翼照顧家人，留在家中小心防範，希望情況能盡快好轉。」首映紅地氈上，她表 示祖母情況良好，着傳媒不用擔心。而Christina認真 「用心良苦」，受訪時透露為配合粉紅色長裙，特意將一撮頭髮染上粉紅色，但被網民取笑： 「真係唔講唔覺！」

甄子丹李連杰為囡囡拍戲

除了劉亦菲外，亦有多位在海外具名氣的華人巨星助陣《花木蘭》，包括兩大動作天王李連杰與甄子丹，二人更偕家人出席首映，至於飾演奸角的鞏俐則缺席。甄子丹與李連杰受訪時異口同聲表示為了女兒才接拍，因覺得該片對年輕少女有重大啟發。

飾演「花木蘭」師傅「唐將軍」的甄子丹笑言，最初知道不能唱歌感失望，想過辭演，但經女兒游說後才接拍，並讚劉亦菲演技出色：「佢好勁，演員係靠才華，但唔勤力就冇進步，佢非常非常勤力，做咗好多準備，壓力亦好大。」又笑言今次演配角，相對壓力較小。

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