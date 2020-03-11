碧咸夫婦掟百萬為大仔布魯克林慶生

英國萬人迷碧咸（David Beckham）與「辣妹」老婆Victoria出名寵仔女，日前二人就為大仔布魯克林（Brooklyn）豪花101萬港元在英國鄉郊別墅舉行大型生日派對，慶祝他21歲生日。並送贈42萬港元名貴腕錶作為兒子成人生日厚禮！

碧咸夫婦廣邀一眾親朋好友出席派對，其中包括Victoria的昔日女子組合辣妹（Spice Girls）兩位拍檔Geri與Emma。至於布魯克林的影星女友妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）與碧咸的幾名子女亦有到齊為阿哥慶生。據知個派對勁豪除了日頭邀請一眾賓客搭直升機遊覽鄉間別墅風光，而晚上就出動美酒佳餚宴客。此外他們更豪請英國饒舌天王Stormzy表演娛賓，而Stormzy與壽星仔攬頭攬頸在台上交談之外，Stormzy更與布魯克林的8歲妹妹夏柏舒芬（Harper Seven）跳舞。「壽星仔」布魯克林在生日派對上戴住的41萬港元名貴手錶，據知是由父母送贈的。

事後妮歌娜亦有於Instagram（Ig）上載多張與男友的兄弟的合照，其中她更與「未來奶奶」Victoria共舞，並於Ig上載及留言賣口乖說：「在王后身上學緊嘢。」似乎已融入家中！派對由晚上玩到第二朝6點才結束。不過有好多網民批評他們一家在全球新冠肺炎疫情嚴峻之時大班人在密閉空間聚會開P，而個個仲唔戴口罩。絕對冇防疫意識！