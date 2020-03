死冇對證　紀錄片爆已故男星曾被查理辛雞姦

荷里活過氣男星Corey Feldman最近推出網上紀錄片《(My) Truth: The Rape of Two Coreys》爆他與已故影星好友Corey Haim童星時期被性侵往事,Feldman在紀錄片點名爆影星查理辛(Charlie Sheen)於1986年拍攝電影《Lucas》期間曾雞姦年僅13歲的Haim!

Feldman在紀錄片指Haim曾向他說查理在拍攝期間光天化日下在兩架休息車中間將他雞姦當時更有好多人行過見到。除了查理辛之外,Feldman在紀錄片中更爆他們曾被多位男性包括經理人Jon Grissom與男演員Dominick Brascia性侵。

查實今次已非首次傳Corey Haim曾被查理雞姦,Haim2010年離世後亦曾被小報傳過一次。當時查理已否認過並控告子報誹謗。而2017年Haim的母親Judy亦表示過兒子從未有向他提及過事件。如今被舊事重提,查理昨日受訪時再度否認指控。他說:「這些病態、扭曲和古怪的指控從未發生過。我希望人們會留意番Haim的母親Judy Haim曾說過的話。」