判刑前絕密文件解封　Harvey怕被賓佬篤灰

荷里活影壇大亨Harvey Weinstein性侵案被判罪成，即將判刑的Harvey共一千頁向紐約法院提交的絕密文件昨日被解封。其中一份文件指Harvey自2017年被連環爆性醜聞後原來曾寫下一個名為「紅旗名單」，名單中他寫下一些他擔心向記者爆料揭露他性惡行的名字。名單中包括被他一手捧紅的著名男星賓艾佛力（Ben Affleck）！

除了賓佬之外，名單中亦有其前華人女助手Rowena Chiu、指控被Harvey強姦的女星露絲麥高雲（Rose McGowan）與多位監製等。賓艾佛力因編劇及主演97年電影《驕陽似我》（Good Will Hunting）而走紅，當時套戲正是Harvey的Miramax電影公司投資，之後他再主演Miramax的《寫我深情》（Shakespeare in Love）。Harvey被爆性醜聞後，賓佬即表示他會捐出所有他們合作的收入去做善事。

此外，絕密文件中亦指Harvey2017年10月撰寫的一份電郵。電郵中他回應記者提問有關他性侵女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）的不實報道。當時他在電郵中說：「珍妮花安妮絲頓應該被殺。」2017年曾有小報道指珍妮花曾被性侵。而珍妮花的發言人昨日否認當時的報道並指小報有關內容失實，她從未被Harvey騷擾或侵犯過。