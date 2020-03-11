南柱赫離巢　Big Bang續約YG加快年內回歸

韓國天團Big Bang成員G-Dragon、T.O.P、大成與太陽於去年先後退伍，勝利則因去年爆出連串醜聞而退團，並已於前日入伍。雖然YG事務所於去年爆出與勝利安排性交易及逃稅等醜聞脫不了關係，令事務所股價勁跌，但YG今日宣布已跟Big Bang四子再續約，今次亦是雙方繼2011及2015年後，第三度續約。

於2006年正式出道的Big Bang先後推出過《Fantastic Baby》及《Bang Bang Bang》等Hit歌，早前已有報道指基於YG已註冊了與組合及成員名稱相關的商標，如果四子決定不續約，將無法繼續沿用GD及T.O.P等名字展開活動。

而四人原定出席下月在美國加州舉行的科契拉音樂節（The Coachella Valley Music and Arts Festival），是組合退伍後首度合體演出，受疫情影響，音樂節已推遲至10月舉行。

四子落實與YG續約後，將加快今年回歸韓國樂壇的計劃，至於原本屬於YG演員部門的男星南柱赫則決定不續約，離巢發展。