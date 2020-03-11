美加婚禮隨時撻Q！何雁詩諗定後路

歌手何雁詩（Stephanie）到電台宣傳身為獨立歌手後的首支歌曲《致有夢想的人》，表示對上一次出歌是半年前，今次是離開星夢後自資推出的第一首歌，本身預計五位數字可以完成：「但發覺有好多冇預計過嘅數都要預備， 拍MV、做歌，宣傳又要錢，所以依家全部加埋都要六位數字。」記者打趣6位數字對她來說沒有難度，她笑言：「梗係唔係，我戶口左邊第一個數字已經愈嚟愈低。（有未婚夫鄭俊弘Fred養咪得？）依家個市咁差，大家都養唔到大家。」她又謂本身想一年推出三首歌：「但係要睇吓呢首歌反應點先，睇吓回唔回到少少本，冇理由蝕住咁做，做3首歌都驚戶口燶燶哋。」

講到即將舉行婚禮，問到可是要花費很多錢？她表示：「暫時未，因為我哋未plan好多，除咗book咗個場之外，但我哋兩個會承擔婚禮費用。」講到未來奶奶表示婚禮由何雁詩一個搞掂晒，她笑言：「佢好清楚Fred，佢對好多嘢都冇所謂，女仔對婚禮係有好多遐想，所以大部分planning都係我做。」她透露11月會在香港補擺婚宴，11月前就會在美加舉行婚禮，但就不透露何月，問到可擔心疫情影響婚禮？她表示：「會留意住，依家情況又好似暑假前未必完，所以都有兩手準備，如果唔得嘅話就留番喺香港搞，或者喺海外搞個少啲人去嘅婚禮。」

問到可有為籌備婚禮吵架？她笑言：「冇喎，因為我哋兩個都未諗，不過我哋都好少嗌交，互相遷就。」講到近排又要出歌，又要籌備婚禮，可會慳啲使？她表示：「少咗出街都慳咗，成日喺屋企煮飯慳咗好多，當然唔會好似以前見到對鞋靚又想買，會減少leisure spending。」她又透露希望可以簽唱片公司，但今年會自己做住先。