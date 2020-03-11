癌腫瘤縮細1cm　林子博太太希望有轉機

無綫前主持林子博一家四口，擔任黃澤鋒主持開電視節目《我的志願速成班》的嘉賓，正在抗癌的林太Shirley精神奕奕，透露最近一次覆診，腫瘤縮細了1點幾cm，現場工作人員送上鮮花和蛋糕為她慶祝報告理想。Shirley說：「身體副作用過咗，有番氣力，早兩日覆診話腫瘤細咗1點幾cm，感覺輕鬆啲，盡量同自己講有希望嘅，有啲嘢係有轉機，畀多啲正能量自己，仔女和老公都好正面，佢哋帶好正能量畀我。」她謂現時沒有手術或其他治竂可做，醫生建議她保持現時正常生活。

林子博說陪伴太太覆診時，見有其他病人穿便利雨衣、戴帽及穿鞋套，裝備如臨大敵，他說：「當然我覺得要小心嘅，但如果去到咁，對於一個病人嚟講，心情都未必好，不過自己都做足防疫。」

提到疫情下收入大減，他直言缺工作好嚴重：「一、二月的工作全部取消，有延期，但要到八月，都只有一單，好嚴重。」他說今日仔仔可以實現廚師的志願，親自炮製營養雞胸肉給媽媽吃，他說：「仔仔自己食咗九成，佢點解鍾意煮嘢，因為見我成日煮，太太患病時唔出街食，我煮多咗，佢想同我鬥，自己上網搵啲食譜同我鬥煮。」