【從影大突破】溫碧霞同陳漢娜SheShe

藝人溫碧霞（Irene）與陳漢娜（Hanna）於英皇電影《墮落花》中，有一場唯美情慾戲，Hanna直言：「畫面效果，遠較劇本文字描繪更大膽！」這不但是Hanna首度挑戰SheShe場面，同時也是Irene從影以來的大突破！Irene說：「畢竟是第一次與女演員拍親熱戲，難免有少少尷尬，但當投入了角色，已經沒想那麼多，而且相對男演員，Hanna比較溫柔，導演亦處理得好好！」李卓斌導演欽點Hanna參演《墮落花》：「因為她跟我一樣Hanna我行我素，有自己一套想法，而且我們都似活在電影世界的人，令觀眾看起來覺得格外真實。」

Irene與Hanna這場重頭戲，李卓斌導演竟安排在開工第一天拍攝，Irene說：「演員本身好被動，想不到第一日就拍這場戲，因早已熟讀劇本，拍任何場面都準備就緒，反而先拍這場戲更好，有那種疏離感覺。」這場戲講述Irene向Hanna（傅餘雪）訴說自己的過去，Hanna感動至由憐生愛，情不自禁地親吻Irene，Irene說：「我一向認為，同性戀題材的經典電影如《斷背山》、《春光乍洩》等都非常出色，始終人是感情動物，一旦愛上了，未必會理會性別、世俗眼光，若日後再拍類似題材，我樂於接受挑戰！」丈夫深知Irene熱愛電影，對她的選擇百分百支持！

Hanna全情投入拍攝，沒顧慮尺度，直至配音時第一次看到畫面，連她自己都被嚇了一跳：「冇想過那麼激！可能一開始不知道發生甚麼事，沒想太多便投入去演，反而比想像中更放！不過配音時，要扮回錫錫Irene的『啜啜』聲，感覺有點尷尬！」