劉心悠梁釗峰再戰北極馬拉松

去年代表富衛香港參加「富衛北極馬拉松」的藝人劉心悠、歌手梁釗峰，今年會繼續代表香港分別出戰半馬及全馬賽事，早前，兩人拍攝了以「#MyCoolestFace」為主題的宣傳短片，並以仿雪和特技化妝，營造出他們在極地嚴寒風雪中的感覺。

心悠笑指一臉仿雪的化妝，立即把她帶回上年於冰天雪地中備戰的狀態：「上年於零下三十度的朗伊爾城逗留了一星期，每天都盡量多吃東西來保暖和保持體力，化了這個仿雪妝後彷彿把我帶回現場，亦提醒我今年要做更好的準備以應付這樣極端寒冷的天氣。」談到當初接受這項挑戰，她坦言是依靠日積月累而來的勇氣：「就像當初踏入娛樂圈一樣，多年來憑藉一顆熾熱的心去累積經驗和奮鬥，無畏無懼地勇往直前，才能迎接未來更多更大的挑戰。」

首次接受特技化妝的梁釗峰，在拍攝當日非常興奮：「完成這個冰雪造型的特技化妝後，彷彿感到置身北極當中，所以拍攝跑步鏡頭時特別投入，結果很快便開始冒汗，嚇得化妝師立即叫我冷靜一點，不然妝容便要重頭再化。」

談到愛上跑步的原因，梁釗峰說：「當初為了唱歌練氣而開始接觸跑步，沒有想過會從此愛上跑步。就正如當初因為愛音樂而開始唱歌，沒有想過能夠成為歌手以音樂去感染他人。」梁釗峰更表示，去年決定參加富衛北極馬拉松，是希望以行動鼓勵大眾勇敢追求目標：「對我來說，人最大的敵人往往是自己，只要下定決心堅持下去，戰勝自己的心魔，沒有完成不了的目標。」