【贏在起跑線】邊位新進高妹你最Like？

高人一等真係有着數？擁有高挑身材加無敵長腿，往往係女星嘅最強武器，唔少高妹加入娛圈後，都備受重用，愈撈愈掂，真係唔係講得笑㗎！最近又多咗一班高妹，成為網民嘅新寵兒，你又最Like邊個呢？？等小編逐一同你介紹吓啦！

楊詠彤

曾參選港姐嘅楊詠彤（Katy），當年被視為大熱之一，樣子甜美，可惜最終落選。最近佢去咗行山避「炎」，身高1米78嘅佢，坐喺欄杆上影相嗰陣，身材比例「異常」誇張，好似10頭身咁，手腳超長，搞到一眾網民都話好得人驚，仲話目測佢有三米高添！

蔡嘉欣

身高1米72嘅蔡嘉欣曾選港姐，雖然大熱倒灶三甲不入，但係已經好快獲無綫簽約，仲有得主持節目《姊妹淘》，工作量明顯比同屆佳麗多。加上佢參選前已經有自己嘅時裝店同美甲店，同埋有做KOL，引嚟不同品牌搵佢合作，可謂極速上位。

陳曉華

貴為港姐兼華姐雙料冠軍，身高1米73嘅佢，參選嗰陣表演空中瑜伽，贏盡掌聲！佢入行後已經備受無綫力捧，獲不少演出機會，最近仲有劇添，成為無綫新一代小花。佢拍劇除咗大晒學生妹Look之外，仲打戲連場，好在佢讀書嗰陣已經係籃球校隊，手長腳長，拍打戲毫不錫身博到盡㗎！

戴祖儀

歌手出身嘅戴祖儀，有「港版新垣結衣」之稱，主持過唔少節目，上年首次拍攝劇集《多功能老婆》兼唱埋劇集插曲，身高1米7嘅喺佢，喺劇中做周柏豪女友，不時大晒長腿，相當吸睛，即引嚟好大回響，成功入屋。其實戴祖儀喺英國大學法律系畢業，佢冇諗住做律師，而選擇入行。

邱晴

邱晴（Mandy）喺17歲嗰陣就已經參選港姐，雖然最後入唔到5強，不過都被選為「落選港姐冠軍」，獲頒發獎座添！身高1米74嘅佢一入行就有得主持兒童節目，又成為《美女廚房》嘅「美女學徒」，吸咗唔少粉絲，之後仲獲得拍劇機會，演出過唔劇集，仲有份拍熱爆處境劇《愛．回家之開心速遞》添！運氣極好嘅佢，喺上年台慶獨贏52萬獎金獎品，認真令人羡慕！

丁子田

丁子田係2018年港姐季軍，身高1米7嘅佢簽約無綫後，除咗有得做主持，有份演處境劇《愛．回家之開心速遞》啦，佢喺劇中演Terry（李偉健飾演）嘅「未來老婆」，最令人留下深刻印象。喺美國出世嘅丁子田單拖來港發展，佢姑媽就無綫綠葉丁主惠，廣東話唔係好好嘅佢為咗拍劇，努力操練廣東話，呢種努力學習嘅精神，抵畀個Like佢啦！