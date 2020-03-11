推撞吳岱融　馬國明爆粗：你個X街！

藝人馬國明、吳岱融及商天娥為無綫新劇《BB大晒》開工。劇中，馬國明和吳岱融演不和父子，場口講到兩人在醫院門外爭執推撞，上演一幕仔打老竇，馬國明更爆粗：「你個X街！你仲有面嚟？」推撞間又將生果籃散落一地，吳岱融又自摑認衰，可惜馬明仍怒火中燒向老竇揮拳，二人七情上面，相當入戲！

讚馬國明好人

開工就拍父子衝突場面，馬國明指劇中兩人關係惡劣，全因對方搞砸他人生很多大事，令演母親的商天娥肝腸寸斷。被打的吳岱融笑言：「佢咁大隻，畀佢窩一拳都幾係嘢。」兩人雖是首度合作，但私下就經常踢波，問到踢波時可有衝突？吳岱融說：「冇，佢係踢前鋒，負責進攻。我就係後防，佢踢波都好認真㗎。（有冇爆粗先？）冇，我同佢都係斯文人，好有禮貌，全行都知馬國明係好人。」

同商天娥有床戲

至於商天娥笑言第一日開工便是兒子馬國明拍「床戲」，搞到她流口水：「嗰幕係講我哋兩母子瞓喺床到，仲要拖住手，開頭話係攬住佢，後尾都係望住個天花拖手好啲，冇諗過相隔6年返嚟拍劇就有呢場戲。」問到個心可有卜卜跳？馬國明搶答：「我有呀，床戲當然會卜卜跳。」商天娥笑謂：「想當年我喺化妝間都好多人撩，邊有咁容易令我卜卜跳。」