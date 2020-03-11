《法證IV》除剩Bra　趙璧渝向陳茵媺偷師

演員趙璧渝在無綫熱播劇集《法證先鋒IV》繼謝芷倫、楊潮凱、黎燕珊後再有驚喜演出。今晚播出的「膠袋封頭案」講述由趙璧渝飾演的銀行女職員「程淘」，亢奮地突然除掉上衣，戴着胸圍危站天台，最後由Madam朱晨麗攀上天台拯救，場面驚險。

性感演出的趙璧渝入行7年參演多部劇集，最為人熟悉是去年在《白色強人》中飾演急症室女醫生。今次在《法證先鋒IV》中更要大解放只戴Bra上陣。收到劇本時，趙璧渝自言一度猶豫，她說：「入行以來，很少拍攝裸露場面，亦未曾試過吊威吔，要喺咁多男工作人員面前除衫，仲要除剩個胸圍，我驚自己做唔到，所以接到劇本嘅時候都猶豫咗一陣，但覺得作為演員係要勇敢作多方面嘗試，因此接受今次嘅挑戰，我十分感謝小青姐（總監梅小青）嘅信任，畀咗今次寶貴嘅機會我參演呢套經典作品。」

趙璧渝在拍攝過程中只穿胸圍上陣，更要站在40樓天台拍足6個鐘頭，她說言：「起初都會感到尷尬，因為現場有差不多20個男工作人員，但當投入角色後，就完全專注演繹，唔記得晒所有尷尬，同埋高度嘅恐懼，仲記得當日係陰天，企喺天台時，大風到成個人都吹郁。

為拍攝這性感鏡頭，事前趙璧渝做好準備功夫，除了刻意瘦身外，亦有參考陳茵媺、陳法拉等之前為劇集只戴bra上陣的場面，趙璧渝表示：「本身唔係瘦底，所以事前要做運動、食清啲減肥，拍攝前一日唔飲水，以免出現水腫。我仲有參考陳茵媺演過嘅除衫戲，佢都係着黑色bra。因為我演銀行女職員，胸圍嘅款式唔需要太花巧，但為出鏡美觀又唔可以太老套，所以專登去咗買一套新嘅黑色幼帶胸圍上陣。」