林家棟畀人嫌多事　袁富華難忘做跑龍套

影帝林家棟、袁富華（Ben）及白只等，日前於九龍城為電影《手捲煙》開工。劇情牽涉江湖恩怨，Ben扮演唯利是圖的江湖大佬，他形容自己角色覺得「人命唔緊要，最緊要係錢」，家棟則扮演其手下，名副其實的潦倒江湖人，大考兩人演技！

為投入角色造型，家棟素顏上陣，Ben則滿手金器，突出「撈家味」。問到以往可有遇過唯利是圖的小人，家棟坦言：「應該咁講，試過諗住係幫人，點知畀對方嫌多事，好似睇佢唔起咁。佢傳WhatsApp嚟文字睇唔出有感情，睇吓你點解讀嘅啫，我收到後即時覺得好唔開心，咪叫朋友出嚟陪我飲酒解悶囉。（以後唔再幫人？）又唔會嘅，人生漫漫長路，都係做自己想做嘅事。」他又坦言今次幫新導演，明白製作費只得百萬，所以不問片酬已經決定接拍：「我叫佢搞掂套戲先再算！」

Ben則難忘以往跑龍套的日子：「見得多（見利忘義的人），過咗去就唔好再提喇，不過以前睇電視台做咖喱菲，識咗家棟超過20年，當時佢已經好照顧及關照我，令我好感恩，佢其實對個個都好好。」據悉，《手》片將有大型廝殺場面待拍，疫境下台前幕後有工開，可謂相當難得。