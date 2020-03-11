三級強姦強行口交罪成　Harvey重判入獄23年

現年67歲荷里活影壇大亨Harvey Weinstein被控性侵案於美國時間周三（3月11日）早上判刑。結果Harvey因三級強姦與一級不法性行為罪名成立，被重判入獄23年，即時收監！原告人Miriam Haley對於判決表示：「如果Harvey Weinstein沒有被陪審團定罪的話，這會一次一次一次會發生。」而另一原告人Jessica Mann就說：「我鬆一口氣，因為他現在知道他不可以凌駕法律之上。我亦鬆一口氣知道女士們終於可以更安全。」

查實在判刑前，Harvey律師已向法官呈上求情信要求法官以最低刑期即入獄5年作為判刑考慮。律師在信中指自從2017年雜誌《紐約客》（New Yorker）有關他性醜聞的報道刊出後他的生活全面被破壞，他的妻子向他離婚之餘，他亦被自己的The Weinstein Company解僱，短時間內他損失一切！另外，律師要求法官考慮下Harvey從來沒有任何犯罪紀錄，而兩位受害者自事件後仍繼續與他保持友好關係，聯絡他爭取工作及尋求他專業上的建議。而律師亦指Harvey多年來對慈善上作出重大的貢獻包括9.11恐襲事件後曾捐逾百萬美元給消防隊及警員。

Harvey於2017年10月被十數名行內女性指控性侵，牽起「MeToo」反性侵運動令他身敗名裂，被踢出兄弟一手創辦的The Weinstein Company自家電影公司。翌年Harvey被捕兼被起訴，展開長期的官司，現在終有結果。