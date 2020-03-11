余曉彤含淚爆離婚：勉強落去係折磨

31歲的余曉彤（Hidy）模特兒出身，曾與何珮瑜等，是𡃁模組合新8模成員，繼而轉戰電影界，2014年與曾是甲一籃球員劉健明結婚，翌年誕下女兒，將全副心機放於照顧家庭及運動方面。今年突然簽約新經理人公司，再向電影圈進發。早前見到Hidy獨自行超級市場，買牛奶、糧食及生果，多數是小朋友食物，之後到任教的健身中心健身，一向有做開運動的她，身材Fit到爆。

接受訪問時，問到是否再戰娛樂圈？她說：「2020年係我全新嘅開始，簽咗新公司，希望再發展演藝事業，好懷念以前拼搏嘅時間。之前組織咗自己屋企，一心一意想有新生活，中間拍過幾套戲，開咗間潛水學校教潛水，又投入好多運動，跑越野賽長跑，教人做Gym。」

提到她重新出發，是否包括家庭感情方面？她停了一停，之後大方承認現單身，與劉健明已離婚。提到離婚後，她眼淚忍不住流下，一邊講一邊喊住說：「係離咗婚，都分開咗半年，我好叻長跑，成日覺得只要堅持，你就可以跑到終點，但愛情長跑係要兩個人，努力過，堅持過，最後都唔得。」她透露17歲就與劉健明拍拖，之後結婚生女，相愛十多年，最後離婚收場，問到離婚原因？她又忍不住喊：「好難解釋，去到呢個位兩個人都有責任，我太細個同佢一齊，當時自己為愛情放棄、犧牲咗好多嘢，依家離婚都唔係好差嘅結局，如果強硬一齊唔一定會開心，大家一齊都好痛苦咁仲辛苦。」

她哭成淚人，問到是否還未能放下？她說：「冇刻意諗，依家只想向前走，有時間操弗自己，增值自己，傷痛一定有，最難過已過咗，有一段日子都幾難捱，傷心我自己會匿埋一邊，唔想帶畀人負能量，當時做運動幫咗我好多，不停跑走出傷心，試過跑100公里，用咗21鐘頭不停跑，好攰，好努力，好堅持，最終有咩嘢捱唔到。」

問到是否有第三者出現？她沒有正面回答：「都已經唔係呢樣嘢，生活、性格上都好難相處，方向價值觀唔同，兩個人相處好微妙，夾唔到就夾唔到，好多方面都出現問題，勉強落去係一種折磨。（你提出離婚？）唔係短時間出現問題，大家都曾經提過，亦努力過一段時間都係Work唔到，有咩畀Work唔到更舒服，離婚都唔係最差決定，因為我哋始終有小朋友，最後和平分開，阿女跟我，而大家都希望畀個女最大嘅愛，我哋共同撫養個女。」

因為女兒的關係，她表示同前夫再見亦是朋友：「當然冇以前咁Close，亦都唔係成日見，我想再淡化啲。」現時單身的她，會否接受新戀情？她說：「冇刻意去諗，想專注事業，依家都有報讀演技班，想操弗啲，對打戲都好信心，想向呢方面發展。依家睇番自己人生好有趣，好細個就經歷好多嘢，咁其實對我拍戲都有幫助。」