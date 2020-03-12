【閨蜜睡房】老公出軌　董敏莉會點做？

董敏莉（Monie）有個好老公和得意囡囡，生活美滿又幸福，早前她應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》邀請擔任嘉賓，一連三集與主持人俞詠文（Angela）分享對婚姻及兩性的看法。提起另一半，她初時笑指老公似尊尼特普（Johnny Depp）：「佢就想啦！我鍾意佢健談同埋健康，我唔鍾意啲唔知養生之道嘅人，即係明明咳到死，仲飲凍嘢，唔愛惜身體嘅人我唔鍾意。」

問到若老公出軌她會點？Monie笑說：「買名牌，用佢所有錢買囉！（你會唔會出軌報復？）唔會！唔會做啲唔啱嘅嘢，唔會報復，因為報復冇用，男人好簡單，經濟、愛情、家庭，如果你選擇唔要一樣嘢，其他嘢就會全部冧晒，我係唔係好奸呀？推冧晒佢嘅人生囉！」

獲同性表白

三年前，她與好友開設愛情教育中心，為不少人做速配，她認為香港女仔找不到對象是有原因：「因為香港男仔少囉！好嗰啲畀人Mark晒，香港女多男少，全世界其實男多嘅，我覺得要降低要求之外，同埋唔好太過限死於一個區域，可以拋開地域界線。」並講笑說：「搞到香港啲男仔好鬼值錢，都唔知有冇搞錯！」

外表玉女型的她，原來讀書時是男仔頭一名，頭髮好短又曬到皮膚黑黝黝，而且不少同性向她表白。想知道Monie更多心底話，就記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》了！