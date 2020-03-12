東方日報C1：辛芷蕾李沁3度爭仔搶上位

無綫熱播的內地神劇《慶餘年》，雲集《如懿傳》五大妃嬪李沁、辛芷蕾、李純、趙柯及劉美彤，再度聚頭爭妍鬥麗！其中兩大主角辛芷蕾與李沁更是「世紀宿敵」，由戲內鬥到戲外，自《如》劇起連續鬥足四部劇集，搶戲、鬥性感、爭上位樣樣齊，就連片酬身價都撞到應一應，來年更將「戰場」移師電影圈，誓要爭一日之長短！

內地穿越劇集《慶餘年》以逾78億的播放量稱霸網絡平台，近日強勢登陸香港在無綫播出，首播最高收視達28.1%的佳績，打破2017年以來二線劇集首播的電視直播收視紀錄！劇集令《如懿傳》五妃再掀惡鬥，當中人氣最高的兩位花旦辛芷蕾與李沁更堪稱「天敵」，兩女由《如》劇開始便結下不解之緣，接連再於《斗破蒼穹》、《慶餘年》及即將播放的《狼殿下》中合作，鬥足四部劇。兩人在《如》劇及《斗》劇中分別同為霍建華及吳磊的老婆，直到《慶》劇再正面交鋒，同時愛上男主角張若昀，爭仔爭足三次，認真「冤家路窄」！

次次做阿二 爆喊贏演技

兩女在戲內爭愛，戲外則為上位鬥個你死我活。辛芷蕾在2017年憑節目《演員的誕生》上位，並獲封「第二位章子怡」，《如》劇中心狠手辣的「嘉妃」一角亦廣受好評，有望升格女一，無奈同期的李沁憑《楚喬傳》成為「古裝女神」且勢頭強勁，令辛芷蕾一直只能做「阿二」。雖然如此，曾揚言「我想紅」的辛芷蕾當然不甘認輸，反用「奇招」取勝，以奸角起家的她在《慶》劇「洗白」飾演武林高手「海棠朵朵」，一改霸氣形象，先以「村姑」扮醜示人，其後化身清純「聖女」令人眼前一亮，不但成為男主角念念不忘的女人，更深得網民歡心！至於《狼》劇更是未播先贏，劇集花絮透露辛芷蕾有一場長達十多分鐘的爆喊戲，獲導演激讚，人氣、演技同樣略勝一籌！

李沁雖然憑「零修圖美腿」獲封腿精，但論性感程度，絕對比辛芷蕾輸足九條街！辛芷蕾曾因性感爆燈的內衣寫真照引起熱話，身形纖細充滿骨感美，上圍卻相當「胸湧」，加上神似韓星宋慧喬，故獲得「魅惑版宋慧喬」的稱號，鬥身材再贏李沁一局！

內地穿越劇集《慶餘年》以逾78億的播放量稱霸網絡平台，近日強勢登陸香港在無綫播出，首播最高收視達28.1%的佳績，打破2017年以來二線劇集首播的電視直播收視紀錄！劇集令《如懿傳》五妃再掀惡鬥，當中人氣最高的兩位花旦辛芷蕾與李沁更堪稱「天敵」，兩女由《如》劇開始便結下不解之緣，接連再於《斗破蒼穹》、《慶餘年》及即將播放的《狼殿下》中合作，鬥足四部劇。兩人在《如》劇及《斗》劇中分別同為霍建華及吳磊的老婆，直到《慶》劇再正面交鋒，同時愛上男主角張若昀，爭仔爭足三次，認真「冤家路窄」！

次次做阿二 爆喊贏演技

兩女在戲內爭愛，戲外則為上位鬥個你死我活。辛芷蕾在2017年憑節目《演員的誕生》上位，並獲封「第二位章子怡」，《如》劇中心狠手辣的「嘉妃」一角亦廣受好評，有望升格女一，無奈同期的李沁憑《楚喬傳》成為「古裝女神」且勢頭強勁，令辛芷蕾一直只能做「阿二」。雖然如此，曾揚言「我想紅」的辛芷蕾當然不甘認輸，反用「奇招」取勝，以奸角起家的她在《慶》劇「洗白」飾演武林高手「海棠朵朵」，一改霸氣形象，先以「村姑」扮醜示人，其後化身清純「聖女」令人眼前一亮，不但成為男主角念念不忘的女人，更深得網民歡心！至於《狼》劇更是未播先贏，劇集花絮透露辛芷蕾有一場長達十多分鐘的爆喊戲，獲導演激讚，人氣、演技同樣略勝一籌！

李沁雖然憑「零修圖美腿」獲封腿精，但論性感程度，絕對比辛芷蕾輸足九條街！辛芷蕾曾因性感爆燈的內衣寫真照引起熱話，身形纖細充滿骨感美，上圍卻相當「胸湧」，加上神似韓星宋慧喬，故獲得「魅惑版宋慧喬」的稱號，鬥身材再贏李沁一局！

吸金力難分高下

兩女明爭亦漸趨白熱化，有指兩人劇酬同為每集70萬人民幣，吸金力不相伯仲，還鬥到電影圈！她們被傳將在范冰冰的復出作《她殺》中第五度合作，但辛芷蕾其實早已雙線發展，並獲導演林超賢睇中在英皇電影《緊急救援》中孭重飛任女一，與男神彭于晏「鬥戲」，相比在電影中演閒角居多的李沁更為出色。

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